DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -1,5%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.653 -1,2%Euro1,1620 +0,3%Öl64,12 -0,1%Gold4.664 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BASF BASF11 Schaeffler SHA010 Lufthansa 823212 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
ARK schlägt den Markt 2025: Das sind Cathie Woods Top-Aktien für 2026 ARK schlägt den Markt 2025: Das sind Cathie Woods Top-Aktien für 2026
NVIDIA-Aktie im Fokus: Darum geht es beim Groq-Deal wirklich NVIDIA-Aktie im Fokus: Darum geht es beim Groq-Deal wirklich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Verkaufsempfehlungen KW 3

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

19.01.26 03:13 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

- In eigener Sache -

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren





Aktien Empfehlungen KW 26/03: Analysten raten zum Verkauf

Platz 14: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Platz 13: Hapag-Lloyd

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd

Platz 12: Danone

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 74 auf 67 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 4kclip / Shutterstock.com

Platz 11: UBS

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 30 auf 34 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Simon Zenger / Shutterstock.com

Platz 10: Symrise

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise auf "Underperform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Symrise AG

Wer­bung

Platz 9: Südzucker

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ah

Platz 8: Nordex

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 22 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 7: Eni

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 6: Siemens

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vladi333 / Shutterstock.com

Platz 5: GSK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Konferenz zum Thema Gesundheit auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PD

Wer­bung

Platz 4: Porsche vz.

Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ben Smith / Shutterstock.com

Platz 3: LANXESS

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LANXESS von 15 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

Platz 2: Klöckner

Die DZ Bank hat >Klöckner & Co angesichts des Übernahmeangebots Worthington Steel von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanze.net, Bild: Klöckner & Co SE

Platz 1: WACKER CHEMIE

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie

Bildquellen: pupunkkop / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com