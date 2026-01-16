Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 14: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Platz 13: Hapag-Lloyd
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 12: Danone
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 74 auf 67 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
Platz 11: UBS
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 30 auf 34 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 10: Symrise
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise auf "Underperform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 9: Südzucker
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 8: Nordex
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 22 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 7: Eni
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 6: Siemens
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 5: GSK
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Konferenz zum Thema Gesundheit auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen.Zur Analyse
Platz 4: Porsche vz.
Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 3: LANXESS
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LANXESS von 15 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 2: Klöckner
Die DZ Bank hat >Klöckner & Co angesichts des Übernahmeangebots Worthington Steel von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft. Zur Analyse
Platz 1: WACKER CHEMIE
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für WACKER CHEMIE auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
