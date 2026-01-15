LANXESS Aktie
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, lustlose Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
18,45 €
|Abst. Kursziel*:
-24,12%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
18,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-23,37%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
