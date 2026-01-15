DAX 25.352 +0,3%ESt50 6.041 +0,6%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,71 -2,5%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.373 +0,1%Euro 1,1611 +0,0%Öl 63,88 +0,0%Gold 4.606 -0,2%
LANXESS Aktie

18,27 EUR -0,03 EUR -0,16 %
STU
Marktkap. 1,53 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

Barclays Capital

LANXESS Underweight

08:01 Uhr
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
18,27 EUR -0,03 EUR -0,16%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, lustlose Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LANXESS Underweight

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
18,45 €		 Abst. Kursziel*:
-24,12%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
18,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,37%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

08:01 LANXESS Underweight Barclays Capital
07.01.26 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
16.12.25 LANXESS Sell UBS AG
28.11.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

