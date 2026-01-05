DAX 24.862 +0,0%ESt50 5.899 -0,4%MSCI World 4.484 +0,1%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 79.787 -0,5%Euro 1,1710 -0,1%Öl 61,93 +0,3%Gold 4.451 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Infineon 623100 Chevron 852552 Siemens Energy ENER6Y ExxonMobil 852549 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord um Nulllinie -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Fidelity-Ausblick 2026: Das sind die Qualitätsaktien in unsicheren Zeiten Fidelity-Ausblick 2026: Das sind die Qualitätsaktien in unsicheren Zeiten
HHLA-Aktie mit Kurssprung: Minderheitsaktionäre sollen hinausgedrängt werden HHLA-Aktie mit Kurssprung: Minderheitsaktionäre sollen hinausgedrängt werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LANXESS Aktie

Kaufen
Verkaufen
LANXESS Aktien-Sparplan
17,10 EUR -0,26 EUR -1,50 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,51 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547040

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470405

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LNXSF

Deutsche Bank AG

LANXESS Hold

10:16 Uhr
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
17,10 EUR -0,26 EUR -1,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess von 18,50 auf 17,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Tristan Lamotte kürzte am Dienstag seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns im Jahr 2026. Er verwies dazu insbesondere auf Wechselkursbewegungen und steigende Personalkosten./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Hold

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,01 €		 Abst. Kursziel*:
-0,06%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,58%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

10:16 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
16.12.25 LANXESS Sell UBS AG
28.11.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net LANXESS-Investment MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor einem Jahr eingebracht MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS reagiert am Dienstagvormittag positiv
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS fällt am Nachmittag
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag fester
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX legt schlussendlich zu
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Korea Times Lanxess open to specialty chemical production, R&D in Korea
EQS Group EQS-AFR: LANXESS Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
LANXESS AG zu myNews hinzufügen