LANXESS Aktie
Marktkap. 2,15 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. In Reaktion auf die schwachen Quartalszahlen und den eingetrübten Ausblick des Spezialchemiekonzerns habe er seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2025 bis 2027 reduziert, schrieb Tristan Lamotte in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Jahre danach besserten sich seine Annahmen jedoch, argumentierte er für das unveränderte Kursziel. Die Aktienbewertung wirke günstig./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Buy
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,78 €
|Abst. Kursziel*:
8,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,93%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|12:06
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|12:06
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|12:06
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|02.07.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|14.08.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|08.07.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|01.07.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG