Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX im Minus -- US-Börsen schwächer erwartet -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zwischen Zöllen und Weltordnung: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" zu Grönland-Übernahme Zwischen Zöllen und Weltordnung: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" zu Grönland-Übernahme
Danone Aktie

Danone Aktien-Sparplan
68,88 EUR -4,38 EUR -5,98 %
STU
63,95 CHF -4,24 CHF -6,22 %
BRX
Marktkap. 47,83 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Bernstein Research

Danone Outperform

14:41 Uhr
Danone Outperform
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
68,88 EUR -4,38 EUR -5,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit Blick auf womöglich kontaminierte Babynahrung in Asien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die betroffene Marke Dumex sei zum Glück nur eine kleine Marke im Portfolio für Babynahrung, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte das Problem allerdings auch andere Marken wie Aptamil betreffen, erwüchse dem Lebensmittelriesen ein größeres Problem./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Outperform

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
68,74 €		 Abst. Kursziel*:
33,84%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
68,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,57%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

14:41 Danone Outperform Bernstein Research
13:26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:41 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
19.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

dpa-afx Probleme in Asien Danone-Aktie fällt zurück: Tief seit Anfang 2025 Danone-Aktie fällt zurück: Tief seit Anfang 2025
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Danone belastet von Problemen mit Babynahrung - China im Fokus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
dpa-afx Nestlé-Aktie tiefer: Rückruf von Babynahrung auf mindestens 50 Länder aus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net So schätzen die Analysten die Danone-Aktie im Dezember 2025 ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr abgeworfen
Zacks Danone (DANOY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Financial Times Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Outperforming Other Consumer Staples Stocks This Year?
GlobeNewswire Danone: Executive Committee Change
