Danone Aktie
Marktkap. 47,83 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit Blick auf womöglich kontaminierte Babynahrung in Asien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die betroffene Marke Dumex sei zum Glück nur eine kleine Marke im Portfolio für Babynahrung, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte das Problem allerdings auch andere Marken wie Aptamil betreffen, erwüchse dem Lebensmittelriesen ein größeres Problem./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Outperform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
68,74 €
|Abst. Kursziel*:
33,84%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
68,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,57%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
