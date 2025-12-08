Bernstein Research

Unilever Outperform

15:36 Uhr

Aktie in diesem Artikel Unilever plc 48,07 EUR -2,63 EUR -5,19% Charts| News| Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Nach einem operativ und kursseitig lustlosen Jahr 2025 sei die Aktie gut ins neue Jahr gestartet, schrieb Callum Elliott am Donnerstag nach Zahlen. Der Konsumgütersektor profitiere in der Branchenbrotration von der Anlegersuche nach geringeren KI-Gefahren. Die Kursgewinne hätten aber die Latte für den Geschäftsbericht hoch gelegt. Der Ausblick könnte da etwas enttäuschen./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com