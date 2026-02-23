Höhere Dividende geplant

Nach einem Gewinnsprung 2025 dürfte sich die Dynamik beim Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) deutlich verlangsamen.

Konzernchefin Helen Giza schließt für das bereinigte operative Ergebnis 2026 sowohl einen Zuwachs als auch einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich zu konstanten Wechselkursen nicht aus. Grund ist vor allem die Einführung eines moderneren Dialysegerätes in den USA, die zu Buche schlägt, wie das DAX-Unternehmen am Dienstag in Bad Homburg mitteilte.

Wer­bung Wer­bung

Im vergangenen Jahr war diese Kennziffer noch - auch dank des laufenden Sparprogramms - um 23 Prozent auf 2,21 Milliarden Euro angezogen, währungsbereinigt lag das Plus im Vergleich zum Vorjahr bei 27 Prozent. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen von Analysten leicht. Unter dem Strich schnellte das Konzernergebnis nominal um 82 Prozent auf 978 Millionen Euro in die Höhe. Die Aktionäre sollen für 2025 eine leicht auf 1,49 Euro erhöhte Dividende erhalten. Seinen Umsatz hatte FMC im vergangenen Jahr zu konstanten Wechselkursen um 5 Prozent auf gut 19,6 Milliarden Euro steigern können - ungefähr auf diesem Niveau soll auch 2026 der Erlös abseits der Währungseffekte herauskommen.

FMC spart mit "FME25+" 2025 insgesamt 238 Millionen Euro ein

Das Transformationsprogramm "FME25+" des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) trägt weiterhin Früchte: Wie der DAX-Konzern bei Vorlage seiner Viertquartals- und Gesamtjahreszahlen mitteilte, hat er mit "FME25+" im vergangenen Jahr zusätzliche nachhaltige Einsparungen von 238 Millionen Euro erzielt. Damit übertrafen die Einsparungen das bereits angehobene Ziel für 2025 von etwa 220 Millionen Euro. Die kumulierten Einsparungen des gesamten Programms bezifferte FMC mit 804 Millionen Euro. Die damit verbundenen einmaligen Kosten, die als Sondereffekte verbucht werden, beliefen sich den weiteren Angaben zufolge im vergangenen Jahr auf 194 Millionen Euro und summieren sich seit Beginn des Programms im Jahr 2021 auf 793 Millionen.

Der Dialysedienstleister will das Transformationsprogramm nun beschleunigen und weiter ausbauen: Bis zum Jahresende 2027 sollen sich die Einsparungen nun auf insgesamt 1,2 Milliarden Euro belaufen nach bislang angepeilten 1,05 Milliarden.

Wer­bung Wer­bung

Der Bad Homburger Konzern hatte auf seinem Kapitalmarkttag im vergangenen Juni seine neue Strategie "FME Reignite" vorgestellt. Im Zuge dessen ist das zunächst auf drei Jahre angelegte Transformationsprogramm "FME25", mit dem sich FMC von Unternehmensteilen trennt, die nicht zum Kerngeschäft gehören und einen margenverwässernden Effekt haben, in die Verlängerung gegangen, und heißt seither "FME25+". Im vergangenen Jahr kosteten besagte Veräußerungen FMC 244 Millionen Euro Umsatz, entsprechend einem Wachstumsrückgang von 130 Basispunkten. Zu den seit 2023 veräußerten Vermögenswerten zählen 391 Einrichtungen, rund 12.600 Mitarbeiter und 53.600 Dialysepatienten.

FMC-Aktie sehr schwach nach Zahlen - Gewinnausblick überzeugt nicht

Die Aktien des Dialysedienstleisters Fresenius Medical Care (FMC) sind am Dienstag nach der Zahlenvorlage abgerutscht. Analysten bemängelten die Gewinnaussichten für 2026. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Anteile im vorbörslichen Handel zeitweise 4,94 Prozent auf 39,60 Euro.

Damit würden sie im XETRA-Handel unter 40 Euro notieren und auf die 21- und 50-Linien zusteuern, die Hinweise auf den kurz- und mittelfristigen Trend geben. Das Chartbild könnte sich also eintrüben. Im Februar hatte die gegen Ende Januar begonnene Erholung bereits gestockt.

Wer­bung Wer­bung

Jefferies-Analyst James Vane-Tempest schrieb in einer ersten Reaktion, der weitgehend stabile Ausblick könnte enttäuschen. Die Prognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) deute auf zunehmenden Gegenwind hin. David Adlington von JPMorgan betonte, dass im neuen Jahr keine Gewinnsteigerung zu erwarten sei. Beide Experten blieben mit "Underperform" beziehungsweise "Underweight" bei ihren negativen Einstufungen.

dpa-AFX / Dow Jones Newswires