Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

40,35 EUR -0,47 EUR -1,15 %
STU
Marktkap. 11,8 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Fresenius Medical Care (FMC) St Buy

13:36 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40,35 EUR -0,47 EUR -1,15%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC am zweiten Tag einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Konzernchefin habe detaillierten Einblick in den US-Dialysemarkt gewährt, schrieb Sam England in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Auswirkungen der Abnehmmittel der GLP-1-Klasse auf die Dialysepopulation sieht man weiter gelassen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 10:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,34 €		 Abst. Kursziel*:
48,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,70%
Analyst Name:
Sam England 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

13:36 Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
24.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
mehr Analysen

