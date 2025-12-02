DAX 23.808 +0,4%ESt50 5.719 +0,6%MSCI World 4.391 +0,1%Top 10 Crypto 12,46 +5,0%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.841 +1,6%Euro 1,1645 +0,2%Öl 63,10 +1,1%Gold 4.201 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Märkte in Fernost schließen uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Advantest, SoftBank, Bayer, VW im Fokus
Top News
Kursrally in Tokio: Aktien von SoftBank und Advantest treiben Japans Börsen an Kursrally in Tokio: Aktien von SoftBank und Advantest treiben Japans Börsen an
Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung über Vortageshoch Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung über Vortageshoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stellantis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Stellantis Aktien-Sparplan
9,83 EUR +0,47 EUR +5,05 %
STU
11,45 USD +0,80 USD +7,46 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 26,5 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2QL01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL00150001Q9

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STLA

UBS AG

Stellantis Buy

10:11 Uhr
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
9,83 EUR 0,47 EUR 5,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis von 8,30 auf 12,00 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Patrick Hummel setzt mit seiner Kaufempfehlung vom Dienstagnachmittag auf ein Comeback des Autokonzerns in Nordamerika./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Buy

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,82 €		 Abst. Kursziel*:
22,20%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
9,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,06%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

10:11 Stellantis Buy UBS AG
26.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

finanzen.net Handel in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis gewinnt am Mittwochvormittag kräftig
finanzen.net Dienstagshandel in Paris: CAC 40 fällt schlussendlich zurück
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagnachmittag in Rot
finanzen.net Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag leichter
finanzen.net Zuversicht in Paris: CAC 40-Anleger greifen am Mittag zu
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagmittag schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Paris: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels leichter
PR Newswire Power Unpacked: Dodge Unlocks Orders for SIXPACK-powered Charger R/T, Delivers Most Standard Horsepower of Any Muscle Car
PR Newswire Sparkle Is Back! Chrysler Pacifica and The Elf on the Shelf Create Holiday Magic Again This Holiday Season
Financial Times Stellantis car production in France set for 11% drop by 2028
Cointelegraph Fiat inflation drives crypto adoption across the globe
Business Times Stellantis deepens Europe’s reliance on China with CATL plant
PR Newswire 2026 Dodge Charger Multi-energy Lineup Named Finalist for Prestigious North American Car of the Year Award
PR Newswire Jeep® Gladiator Powers Into 2026 With Rugged Willys '41 Buzz Model
Business Times Stellantis takes fresh swipe at BYD on EV sales in Europe
RSS Feed
Stellantis zu myNews hinzufügen