Stellantis Aktie
Marktkap. 26,5 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis von 8,30 auf 12,00 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Patrick Hummel setzt mit seiner Kaufempfehlung vom Dienstagnachmittag auf ein Comeback des Autokonzerns in Nordamerika./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Buy
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,82 €
|Abst. Kursziel*:
22,20%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
9,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,06%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|10:11
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
