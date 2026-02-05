UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Die Abschreibung von fast 22 Milliarden Euro sei heute eine negative Nachricht, schrieb Patrick Hummel am Freitag. Sie könnte allerdings das reinigende Gewitter darstellen, auf das er gewartet habe. Angesichts des harten Durchgreifens der neuen Führung und einem Turnaround in Nordamerika blieben die Aktien für ihn in den kommenden Quartalen eine "USA-Comeback-Story"./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

