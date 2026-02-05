Stellantis Aktie
Marktkap. 23,46 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Die Abschreibung von fast 22 Milliarden Euro sei heute eine negative Nachricht, schrieb Patrick Hummel am Freitag. Sie könnte allerdings das reinigende Gewitter darstellen, auf das er gewartet habe. Angesichts des harten Durchgreifens der neuen Führung und einem Turnaround in Nordamerika blieben die Aktien für ihn in den kommenden Quartalen eine "USA-Comeback-Story"./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Buy
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,25 €
|Abst. Kursziel*:
92,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
95,44%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,87 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|11:51
|Stellantis Buy
|UBS AG
|10:21
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:51
|Stellantis Buy
|UBS AG
|10:21
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets