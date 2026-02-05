DAX 24.616 +0,5%ESt50 5.963 +0,6%MSCI World 4.456 +0,1%Top 10 Crypto 8,3665 -3,1%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.739 +4,4%Euro 1,1790 +0,1%Öl 67,53 +0,3%Gold 4.883 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- Deutsche Bank, DHL, RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Munich Re-Aktie Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Munich Re-Aktie
Ausblick: Canopy Growth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Canopy Growth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stellantis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Stellantis Aktien-Sparplan
6,14 EUR -1,96 EUR -24,23 %
STU
7,25 USD -2,99 USD -29,16 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 23,46 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2QL01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL00150001Q9

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STLA

UBS AG

Stellantis Buy

11:51 Uhr
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
6,14 EUR -1,96 EUR -24,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Die Abschreibung von fast 22 Milliarden Euro sei heute eine negative Nachricht, schrieb Patrick Hummel am Freitag. Sie könnte allerdings das reinigende Gewitter darstellen, auf das er gewartet habe. Angesichts des harten Durchgreifens der neuen Führung und einem Turnaround in Nordamerika blieben die Aktien für ihn in den kommenden Quartalen eine "USA-Comeback-Story"./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Buy

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,25 €		 Abst. Kursziel*:
92,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
95,44%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

11:51 Stellantis Buy UBS AG
10:21 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

Dow Jones Investition LG Energy Solution-Aktie in Rot: Übernahme von Stellantis-Anteilen an NextStar Energy LG Energy Solution-Aktie in Rot: Übernahme von Stellantis-Anteilen an NextStar Energy
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagmittag im Sinkflug
dpa-afx Stellantis-Aktie -20 Prozent: Milliardenabschreibung drückt den Gewinn tief ins Minus - Dividende gestrichen
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 verliert zum Start des Freitagshandels
finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Nachmittag ab
finanzen.net Schwacher Handel in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Optimismus in Paris: CAC 40 klettert am Donnerstagmittag
finanzen.net Euronext-Handel: Zum Start Pluszeichen im CAC 40
MarketWatch Jeep maker Stellantis is taking $26 billion hit over miscalculating EV demand
Business Times Stellantis plunges after taking 22 billion euros hit on EVs
Financial Times Stellantis shares plunge after taking €22bn charge on EV push
Korea Times [TEST DRIVE] Peugeot aims for major turnaround with 5008 hybrid SUV
Zacks Why the Market Dipped But Stellantis (STLA) Gained Today
Financial Times Stellantis resets bets on US classics: $13bn push to revive Jeep and Dodge
Benzinga Looking Into Stellantis NV&#39;s Recent Short Interest
Zacks Visa Strengthens Crypto-to-Fiat Access Through Mercuryo Partnership
RSS Feed
Stellantis zu myNews hinzufügen