QIAGEN Aktie

43,66 EUR +0,39 EUR +0,90 %
51,25 USD -0,45 USD -0,86 %
Marktkap. 8,98 Mrd. EUR

KGV 23,17
WKN A41HBE

ISIN NL0015002SN0

Symbol QGEN

13:21 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 54 US-Dollar auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal sei besser als erwartet gewesen, der Ausblick auf 2026 falle im Rahmen der Erwartungen aus, der Ausblick auf das erste Quartal sei aber enttäuschend, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den jüngsten Veröffentlichungen des Labordienstleisters und Diagnostikkonzerns./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: QIAGEN

Zusammenfassung: QIAGEN Hold

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
43,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
43,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

