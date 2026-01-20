UBS AG

QIAGEN Neutral

12:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Qiagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 US-Dollar belassen. Analyst Dan Leonard verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der Laborspezialist und Diagnostikkonzern "strategische Optionen" erwäge. Derartige Artikel prägten das Investmentumfeld seit November 2019, als Thermo angeblich Interesse bekundete, was im März 2020 in einem Übernahmeangebot gipfelte. Die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, ob sich dieser jüngste Bericht konkretisieren werde, sei schwierig. Leonard sieht zwei Knackpunkte: Die Wachstumsziele von Qiagen und die tatsächliche Entwicklung sowie die große Bewertungsspanne innerhalb der Vergleichsgruppe./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:11 / GMT

