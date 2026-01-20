Qiagen NV Registered Aktie
Marktkap. 8,39 Mrd. EURKGV 119,69 Div. Rendite 0,00%
WKN A41HBE
ISIN NL0015002SN0
Symbol QGEN
QIAGEN Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Qiagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 US-Dollar belassen. Analyst Dan Leonard verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der Laborspezialist und Diagnostikkonzern "strategische Optionen" erwäge. Derartige Artikel prägten das Investmentumfeld seit November 2019, als Thermo angeblich Interesse bekundete, was im März 2020 in einem Übernahmeangebot gipfelte. Die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, ob sich dieser jüngste Bericht konkretisieren werde, sei schwierig. Leonard sieht zwei Knackpunkte: Die Wachstumsziele von Qiagen und die tatsächliche Entwicklung sowie die große Bewertungsspanne innerhalb der Vergleichsgruppe./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Qiagen NV Registered Neutral
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
45,22 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
45,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dan Leonard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
