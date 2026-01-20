DAX 24.418 -1,2%ESt50 5.836 -1,0%MSCI World 4.431 -0,2%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 75.483 +0,2%Euro 1,1738 +0,1%Öl 64,92 +1,4%Gold 4.862 +2,1%
Qiagen NV Registered Aktie

45,40 EUR -1,62 EUR -3,44 %
53,23 USD +5,66 USD +11,90 % vorbörslich
UBS AG

QIAGEN Neutral

12:26 Uhr
QIAGEN Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Qiagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 US-Dollar belassen. Analyst Dan Leonard verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der Laborspezialist und Diagnostikkonzern "strategische Optionen" erwäge. Derartige Artikel prägten das Investmentumfeld seit November 2019, als Thermo angeblich Interesse bekundete, was im März 2020 in einem Übernahmeangebot gipfelte. Die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, ob sich dieser jüngste Bericht konkretisieren werde, sei schwierig. Leonard sieht zwei Knackpunkte: Die Wachstumsziele von Qiagen und die tatsächliche Entwicklung sowie die große Bewertungsspanne innerhalb der Vergleichsgruppe./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
45,22 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
45,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dan Leonard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Qiagen NV Registered Shs

13:06 QIAGEN Kaufen DZ BANK
12:26 QIAGEN Neutral UBS AG
11:46 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
20.11.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

