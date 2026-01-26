Führungsebene

QIAGEN hat Mark Stevenson als Nachfolger von Ross Levine mit Wirkung zum vergangenen Freitag in den Aufsichtsrat berufen.

Stevenson werde sich auf der QIAGEN-Hauptversammlung im Juni 2026 zur Wahl stellen, teilte das Diagnostikunternehmen mit. Der Manager war zuletzt als Executive Vice President und Chief Operating Officer bei Thermo Fisher Scientific tätig.

Die QIAGAN-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,20 Prozent auf 45,88 Euro.

