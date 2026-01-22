DAX 24.868 +0,1%ESt50 5.935 -0,4%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.976 -0,2%Euro 1,1743 -0,1%Öl 65,28 +1,4%Gold 4.931 -0,1%
QIAGEN Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

QIAGEN Buy

12:46 Uhr
QIAGEN Buy
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. 2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den Medizintechnik-/Life-Sciences-Sektor gewesen, resümierte das Team um Analyst Sam England in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten US-Politikentscheidungen, anhaltende Wachstumseinbußen des chinesischen Marktes und die allgemeine Konjunkturschwäche die Kurse belastet. Diese Probleme dürften im laufenden Jahr fortbestehen. In einigen Bereichen, insbesondere im Life-Sciences-Sektor, seien aber erste Anzeichen einer Erholung zu sehen. Zudem befänden sich die Bewertungen vieler Sektorunternehmen auf mehrjährigen Tiefständen, was mittelfristig deutliche Aufwärtschancen eröffne./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Analysen zu QIAGEN N.V.

12:46 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
21.01.26 QIAGEN Neutral UBS AG
21.01.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
