QIAGEN Aktie
Marktkap. 10,74 Mrd. EURKGV 119,69 Div. Rendite 0,00%
WKN A41HBE
ISIN NL0015002SN0
Symbol QGEN
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. 2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den Medizintechnik-/Life-Sciences-Sektor gewesen, resümierte das Team um Analyst Sam England in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten US-Politikentscheidungen, anhaltende Wachstumseinbußen des chinesischen Marktes und die allgemeine Konjunkturschwäche die Kurse belastet. Diese Probleme dürften im laufenden Jahr fortbestehen. In einigen Bereichen, insbesondere im Life-Sciences-Sektor, seien aber erste Anzeichen einer Erholung zu sehen. Zudem befänden sich die Bewertungen vieler Sektorunternehmen auf mehrjährigen Tiefständen, was mittelfristig deutliche Aufwärtschancen eröffne./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu QIAGEN N.V.
|12:46
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:46
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:46
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.21
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.12.20
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.20
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|24.11.20
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|11.11.20
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|09.05.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|24.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG