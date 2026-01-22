HSBC Aktie
Marktkap. 243,05 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 1050 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Robert Noble rechnet mit einem weiteren guten Jahr für britische Banken, wie aus seinem am Freitag vorliegenden Kommentar hervorgeht. Die Aktien seien allerdings auch schon teurer als im vergangenen Jahr./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HSBC Hold
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
12,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
14,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Noble
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
