HSBC Aktie

WKN 923893

ISIN GB0005405286

Symbol HBCYF

Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
14,26 EUR 0,08 EUR 0,56%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 1050 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Robert Noble rechnet mit einem weiteren guten Jahr für britische Banken, wie aus seinem am Freitag vorliegenden Kommentar hervorgeht. Die Aktien seien allerdings auch schon teurer als im vergangenen Jahr./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Hold

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
12,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
14,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Noble 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,25 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

08.01.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
05.12.25 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
02.12.25 HSBC Neutral UBS AG
02.12.25 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 HSBC Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

finanzen.net BYD zieht vorbei Tesla-Aktie im Fokus: HSBC bleibt nach schwachen Auslieferungen vorsichtig Tesla-Aktie im Fokus: HSBC bleibt nach schwachen Auslieferungen vorsichtig
finanzen.net Börse London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht letztendlich Zuschläge
finanzen.net Gewinne in London: FTSE 100 nachmittags freundlich
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 liegt am Donnerstagnachmittag im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 notiert im Plus
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Gewinnen
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich leichter
Business Times HSBC on course for £300 billion valuation, top executive says
Korea Times Weak won helped Korea's growth in 2025: HSBC
Business Times HSBC weighs future of Singapore life insurance business as analysts assess impact on wealth strategy
Business Times HSBC to conduct ‘strategic review’ of HSBC Life
Business Times HSBC, Prudential in US$220 million funding for Hong Kong’s WeLab
Business Times HSBC plans risk transfer linked to 2 billion euros of corporate loans
Business Times HSBC considers selling Singapore insurance business: sources
Business Times Prudential taps ex-HSBC veteran Douglas Flint as chairman
