UBS AG

HSBC Neutral

15:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach Daten der Bank of England vom Oktober auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu britischen Banken von einer guten Kredit- und Einlagendynamik. Er bleibe bei "Overweight" für die heimische britische Bankenbranche./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:29 / GMT

