Marktkap. 209,16 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
UBS AG

HSBC Neutral

15:51 Uhr
HSBC Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach Daten der Bank of England vom Oktober auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu britischen Banken von einer guten Kredit- und Einlagendynamik. Er bleibe bei "Overweight" für die heimische britische Bankenbranche./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Neutral

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
10,86 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
10,85 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,00 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

