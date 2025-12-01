HSBC Aktie
Marktkap. 209,16 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach Daten der Bank of England vom Oktober auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu britischen Banken von einer guten Kredit- und Einlagendynamik. Er bleibe bei "Overweight" für die heimische britische Bankenbranche./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
Analysen zu HSBC Holdings plc
|08:01
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|HSBC Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
