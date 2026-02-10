DAX 24.903 -0,3%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.569 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.229 -2,8%Euro 1,1900 +0,0%Öl 70,35 +1,8%Gold 5.038 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Goldpreis, Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
DAX tendiert schwächer - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben? DAX tendiert schwächer - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben?
Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wacker Neuson Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
22,20 EUR +0,15 EUR +0,68 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,5 Mrd. EUR

KGV 14,18 Div. Rendite 4,10%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WACK01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WACK012

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WKRCF

Warburg Research

Wacker Neuson SE Hold

11:51 Uhr
Wacker Neuson SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Wacker Neuson SE
22,20 EUR 0,15 EUR 0,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson nach Zahlen von 26 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sonderbelastungen im vierten Quartal hätten die operative Marge des Baumaschinenherstellers gedrückt, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch. Der Free Cash Flow sei derweil stark gewesen./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold

Unternehmen:
Wacker Neuson SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
21,95 €		 Abst. Kursziel*:
9,34%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,11%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wacker Neuson SE

13:16 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
11:51 Wacker Neuson Hold Warburg Research
23.01.26 Wacker Neuson Hold Warburg Research
23.01.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Wacker Neuson Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Wacker Neuson SE

dpa-afx Kosten gestiegen Wacker Neuson-Aktie unbeeindruckt: Margenziel verfehlt und nur moderates Wachstum erwartet Wacker Neuson-Aktie unbeeindruckt: Margenziel verfehlt und nur moderates Wachstum erwartet
dpa-afx ROUNDUP/Beratungskosten und Abschreibungen: Wacker Neuson verfehlt Margenziel
EQS Group EQS-News: WackerNeusonGroup veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 und gibt positiven Ausblick
EQS Group EQS-Adhoc: Wacker Neuson Group veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beendet die Mittwochssitzung im Minus
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX am Mittwochnachmittag fester
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX in der Verlustzone
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich schlussendlich leichter
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich nachmittags schwächer
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group publishes preliminary financial year 2025 figures and shows a positive outlook
EQS Group EQS-Adhoc: Wacker Neuson Group publishes preliminary financial year 2025 figures
EQS Group EQS-Adhoc: Discussions between Wacker Neuson SE and Doosan Bobcat Inc. regarding the acquisition of a majority stake and takeover of Wacker Neuson SE will not be continued
EQS Group EQS-Adhoc: Wacker Neuson SE confirms discussions regarding acquisition of majority stake and takeover by Doosan Bobcat Inc.
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group improves further in the third quarter and narrows the guidance for the financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group publishes Half-year Report and confirms the guidance for the financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Wacker Neuson SE zu myNews hinzufügen