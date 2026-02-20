Bernstein Research

Airbus SE Outperform

08:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Outperform" belassen. Während die Geschäftszahlen für 2025 solide gewesen seien, liege der Ausblick des Flugzeugbauers für 2026 wegen der erwarteten Auslieferungszahlen unter den Markterwartungen, schrieb Douglas Harned am Montag in seinem Resümee. Der Experte ist daher eher vorsichtig hinsichtlich der kurz- bis mittelfristigen Produktionsperspektiven, bleibt langfristig aber optimistisch - auch wegen des Rüstungsgeschäfts./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus