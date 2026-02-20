DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.558 +0,1%Top 10 Crypto 8,1475 -2,1%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 55.770 -2,4%Euro 1,1758 -0,1%Öl 70,83 -1,2%Gold 5.138 +0,7%
Pivotal-Point Nachverfolgung Crocs (CROX): HEYDUDE-Turnaround sorgt für Rekordzahlen und 1,2 Mrd. USD Rückkaufprogramm!
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart schwächer erwartet - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Profil

Airbus Aktie

187,80 EUR -2,06 EUR -1,09 %
STU
187,58 EUR -2,28 EUR -1,20 %
GVIE
Marktkap. 149,37 Mrd. EUR

KGV 30,00
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Bernstein Research

Airbus SE Outperform

08:36 Uhr
Airbus SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
187,80 EUR -2,06 EUR -1,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Outperform" belassen. Während die Geschäftszahlen für 2025 solide gewesen seien, liege der Ausblick des Flugzeugbauers für 2026 wegen der erwarteten Auslieferungszahlen unter den Markterwartungen, schrieb Douglas Harned am Montag in seinem Resümee. Der Experte ist daher eher vorsichtig hinsichtlich der kurz- bis mittelfristigen Produktionsperspektiven, bleibt langfristig aber optimistisch - auch wegen des Rüstungsgeschäfts./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
234,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
189,86 €		 Abst. Kursziel*:
23,25%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
187,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,60%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
222,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

08:01 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
20.02.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
19.02.26 Airbus Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Freundlicher Handel: CAC 40 schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit Kursplus
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: Anleger lassen CAC 40 nachmittags steigen
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Freitagnachmittag fester
finanzen.net Freitagshandel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell
finanzen.net Airbus SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy
MarketWatch Airbus can’t get enough engines. The stock is falling.
Financial Times Airbus blames engine supplier Pratt & Whitney as it trims output target
Business Times Airbus softens output goal amid Pratt & Whitney engine delays
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports Full-Year (FY) 2025 results
Business Times Airbus wins major order for A350 widebody jets from Air Canada
Benzinga Peter Thiel&#39;s Palantir Extends Partnership With Boeing Rival Airbus
Business Times China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
Business Times Graphic: China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
