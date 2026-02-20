Airbus Aktie
Marktkap. 149,37 Mrd. EURKGV 30,00
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Outperform" belassen. Während die Geschäftszahlen für 2025 solide gewesen seien, liege der Ausblick des Flugzeugbauers für 2026 wegen der erwarteten Auslieferungszahlen unter den Markterwartungen, schrieb Douglas Harned am Montag in seinem Resümee. Der Experte ist daher eher vorsichtig hinsichtlich der kurz- bis mittelfristigen Produktionsperspektiven, bleibt langfristig aber optimistisch - auch wegen des Rüstungsgeschäfts./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
234,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
189,86 €
|Abst. Kursziel*:
23,25%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
187,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,60%
|
Analyst Name:
Douglas S. Harned
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
222,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|08:01
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.