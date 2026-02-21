Barclays Capital

Salesforce Overweight

15:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel Salesforce 152,36 EUR -4,74 EUR -3,02% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce von 338 auf 265 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Salesforce rage aus der Berichtssaison der US-Softwarebranche positiv heraus, schrieb Raimo Lenschow am Montag. Hier gebe es genau die guten Aussichten, die eine Aktie brauche. Er passte sein Kursziel an die schwächere Branchenstimmung an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com