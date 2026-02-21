DAX 25.167 -0,4%ESt50 6.143 +0,2%MSCI World 4.558 +0,1%Top 10 Crypto 8,5590 +2,9%Nas 22.846 -0,2%Bitcoin 56.016 -2,0%Euro 1,1796 +0,0%Öl 72,02 +0,5%Gold 5.180 +1,5%
Marktkap. 147,55 Mrd. EUR

KGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
Barclays Capital

Salesforce Overweight

15:01 Uhr
Salesforce Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce von 338 auf 265 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Salesforce rage aus der Berichtssaison der US-Softwarebranche positiv heraus, schrieb Raimo Lenschow am Montag. Hier gebe es genau die guten Aussichten, die eine Aktie brauche. Er passte sein Kursziel an die schwächere Branchenstimmung an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Overweight

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 185,16		 Abst. Kursziel*:
43,12%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 178,02		 Abst. Kursziel aktuell:
48,86%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 318,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salesforce

15:01 Salesforce Overweight Barclays Capital
17.02.26 Salesforce Neutral UBS AG
04.02.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Salesforce

WH SelfInvest Momentum-Aktien Update: Neue Hochs, KI-Gewinner & spannende Shorts
finanzen.net NVIDIA, Amazon & Co.: In diese Aktien hat George Soros im vierten Quartal 2025 investiert
finanzen.net Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend auf grünem Terrain
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Gewinne
finanzen.net Salesforce Aktie News: Salesforce am Freitagnachmittag mit Kursplus
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart
finanzen.net Donnerstagshandel in New York: Dow Jones mittags schwächer
finanzen.net Donnerstagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Zacks Salesforce (CRM) Q4 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
Zacks Salesforce, Inc. (CRM) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Zacks Is Salesforce Stock Worth Owning Ahead of Q4 Earnings Release?
Zacks Down 15.3% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Salesforce (CRM)
Zacks Salesforce Bets on Agentforce: Will It Power CRM's Next Growth Cycle?
Zacks Salesforce.com (CRM) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
MotleyFool 1 Reason DigitalOcean's Growth Could Accelerate -- and It's Thanks to Salesforce
Zacks Salesforce.com (CRM) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
