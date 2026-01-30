Barclays Capital

MTU Aero Engines Equal Weight

10:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Free Cashflow habe erneut die Erwartungen verfehlt, schrieb Milene Kerner am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Die strukturelle Diskrepanz zwischen der Profitabilität auf den ersten Blick und den letztlich ankommenden Barmitteln sei nochmals untermauert worden./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines