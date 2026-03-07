DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -0,4%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.473 +2,1%Euro1,1563 +0,2%Öl108,8 +16,6%Gold5.126 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sprunghafter Anstieg der Ölpreise: Asiens Börsen brechen ein -- NVIDIA knüpft Chefbonus an Umsatzziele -- Rheinmetall, Airbus und OHB bündeln Kräfte für Militärnetz -- Novo Nordisk, Goldpreis im Fokus
Top News
Eskalation im Nahen Osten: Israel attackiert Irans Raketenzentrale - Machtwechsel in Teheran Eskalation im Nahen Osten: Israel attackiert Irans Raketenzentrale - Machtwechsel in Teheran
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Erwartungen der Experten

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

09.03.26 07:18 Uhr
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

Was Experten von der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
26,94 SAR 1,06 SAR 4,10%
Charts|News|Analysen

Aramco (Saudi Aramco) wird sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Wer­bung

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,386 SAR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,360 SAR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 11,57 Prozent auf 378,99 Milliarden SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) noch 428,59 Milliarden SAR umgesetzt.

17 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,54 SAR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,63 SAR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1.651,17 Milliarden SAR, gegenüber 1.801,67 Milliarden SAR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aramco (Saudi Aramco)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aramco (Saudi Aramco)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung