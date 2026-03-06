DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 -7,4%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.436 -0,3%Euro1,1619 ±0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
Top News
Quantencomputer-ETFs auf dem Vormarsch: Eine Zukunftswette mit offenem Ausgang Quantencomputer-ETFs auf dem Vormarsch: Eine Zukunftswette mit offenem Ausgang
Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Alphabet A (ex Google)-Aktie Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Alphabet A (ex Google)-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Saudi-Arabien: Drohnenangriff auf Ölfeld abgewehrt

07.03.26 07:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
25,88 SAR -0,22 SAR -0,84%
Charts|News|Analysen

RIAD/TEHERAN (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat nach Behördenangaben einen Drohnenangriff des Irans auf das riesige Ölfeld Schaiba abgewehrt. Es seien sechs Drohnen abgefangen und zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Wie die saudische Nachrichtenagentur Spa unter Berufung auf einen Ministeriumssprecher berichtete, wurde zudem erneut eine auf den Luftwaffenstützpunkt Prinz Sultan abgefeuerte ballistischen Rakete abgefangen.

Wer­bung

Erst vor wenigen Tagen war in Saudi-Arabien eine Ölraffinerie des staatlichen Ölkonzerns Aramco (Aramco (Saudi Aramco)) in Ras Tanura im Osten des Landes mit mutmaßlich iranischen Drohnen angegriffen worden. Auch sie wurden nach amtlichen Angaben abgefangen und zerstört. Aramco betreibt auch das Ölfeld Schaiba.

Der Iran-Krieg hat zu einer Störung der Ölversorgung geführt. Derzeit passieren aus Sorge vor Angriffen des Irans kaum noch Schiffe die Straße von Hormus. Die Meerenge ist ein wichtiger Seeweg für Öl- und Gastransporte.

Lager der Ölproduzenten füllen sich rasch

Nach Informationen der US-Zeitung "Wall Street Journal" füllen sich die großen Öllagerstätten in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten deswegen so schnell, dass die beiden Länder in weniger als drei Wochen ihre Kapazitätsgrenzen erreichen dürften. Kuwait habe derweil wegen fehlender Lagerkapazitäten bereits begonnen, seine Ölproduktion zu drosseln.

Wer­bung

Infolge des Iran-Kriegs steigen die Ölpreise. Das Problem sei eine Störung der Ölversorgung wegen der Logistikprobleme, sagte der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol. An Öl selbst mangele es nicht./ln/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aramco (Saudi Aramco)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aramco (Saudi Aramco)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung