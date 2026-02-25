Analyst belastet

Nach der Erholung vom Vortag ist es am Donnerstag bei den MTU-Aktien wieder bergab gegangen.

Zuvor hatte das Analysehaus Kepler Cheuvreux Kepler die Aktien von "Buy" auf ein neutrales Votum abgestuft wurden.

Wer­bung Wer­bung

Mit einem Abschlag von 1,91 Prozent auf 374,10 Euro auf XETRA näherte sich der Kurs wieder dem Tief seit Ende Januar, das am Dienstag bei 365,50 Euro markiert worden war. Zum Rekord über 400 Euro von Mitte Februar blieben die Aktien damit auf Abstand.

Am Dienstag hatte MTU Aero Engines seine Jahreszahlen 2025 vorgelegt und dabei mit einem vorsichtigen Ausblick bei den Anlegern nicht mehr weiter gepunktet. Daran knüpfte nun Experte Aymeric Poulain von Kepler Cheuvreux an. Der Ausblick markiere das Ende des margengetriebenen Zyklus steigender Ergebniserwartungen.

Für weiter steigende Gewinnschätzungen mangele es an Treibern, argumentierte der Experte. Er monierte anspruchsvolle Vergleichszahlen und einen nachlassenden Dollar-Effekt. Auch die Free-Cashflow-Umwandlung biete nur begrenzten Spielraum. Damit ist gemeint, wie viel operativen Gewinn ein Unternehmen am Ende tatsächlich in freien Finanzmittelzufluss ummünzen kann.

FRANKFURT (dpa-AFX)