DAX25.290 +0,5%Est506.195 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,3%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.590 +0,1%Euro1,1806 -0,1%Öl69,77 -1,7%Gold5.167 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Infineon 623100 Microsoft 870747 freenet A0Z2ZZ Bayer BAY001 Amazon 906866 Gerresheimer A0LD6E Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Salesforce im Fokus
Top News
KI-Sorgen bleiben: DAX nach NVIDIA-Zahlen am Donnerstag etwas fester KI-Sorgen bleiben: DAX nach NVIDIA-Zahlen am Donnerstag etwas fester
Allianz-Aktie nach Rekordgewinn tiefer: 2,5-Milliarden-Rückkauf und höhere Dividende Allianz-Aktie nach Rekordgewinn tiefer: 2,5-Milliarden-Rückkauf und höhere Dividende
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analyst belastet

MTU-Aktie unter Druck nach Streichung der Kaufempfehlung durch Kepler

26.02.26 13:49 Uhr
MTU-Aktie türzt nach Analysten-Abstufung ab | finanzen.net

Nach der Erholung vom Vortag ist es am Donnerstag bei den MTU-Aktien wieder bergab gegangen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
372,30 EUR -9,40 EUR -2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuvor hatte das Analysehaus Kepler Cheuvreux Kepler die Aktien von "Buy" auf ein neutrales Votum abgestuft wurden.

Wer­bung

Mit einem Abschlag von 1,91 Prozent auf 374,10 Euro auf XETRA näherte sich der Kurs wieder dem Tief seit Ende Januar, das am Dienstag bei 365,50 Euro markiert worden war. Zum Rekord über 400 Euro von Mitte Februar blieben die Aktien damit auf Abstand.

Am Dienstag hatte MTU Aero Engines seine Jahreszahlen 2025 vorgelegt und dabei mit einem vorsichtigen Ausblick bei den Anlegern nicht mehr weiter gepunktet. Daran knüpfte nun Experte Aymeric Poulain von Kepler Cheuvreux an. Der Ausblick markiere das Ende des margengetriebenen Zyklus steigender Ergebniserwartungen.

Für weiter steigende Gewinnschätzungen mangele es an Treibern, argumentierte der Experte. Er monierte anspruchsvolle Vergleichszahlen und einen nachlassenden Dollar-Effekt. Auch die Free-Cashflow-Umwandlung biete nur begrenzten Spielraum. Damit ist gemeint, wie viel operativen Gewinn ein Unternehmen am Ende tatsächlich in freien Finanzmittelzufluss ummünzen kann.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
25.02.2026MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
25.02.2026MTU Aero Engines HoldWarburg Research
25.02.2026MTU Aero Engines KaufenDZ BANK
25.02.2026MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
25.02.2026MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
25.02.2026MTU Aero Engines KaufenDZ BANK
25.02.2026MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
25.02.2026MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.02.2026MTU Aero Engines HoldWarburg Research
24.02.2026MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.02.2026MTU Aero Engines NeutralUBS AG
24.02.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
24.02.2026MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen