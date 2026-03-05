MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 19,17 Mrd. EURKGV 18,80 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Der Bestand an GTF-Triebwerken im Lager sei noch eher hoch, was aber zum Teil an Saisoneffekten und einigen Störungen bei Fluggesellschaften liegen könnte, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl sei im Februar eine solide Anzahl an Flugzeigen wieder in den Betrieb gegangen./mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
500,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
349,60 €
|Abst. Kursziel*:
43,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
351,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,37%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
427,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.02.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.02.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
