DAX 23.548 -1,1%ESt50 5.709 -1,3%MSCI World 4.420 -0,9%Top 10 Crypto 8,8480 -7,8%Nas 22.585 -0,7%Bitcoin 58.925 -3,5%Euro 1,1603 +0,0%Öl 91,58 +8,6%Gold 5.141 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwächer ins Wochenende -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chip-Aktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
TeamViewer-Aktie gefragt: Microsoft-Partnerschaft wird mit erweiterter Intune-Integration vertieft TeamViewer-Aktie gefragt: Microsoft-Partnerschaft wird mit erweiterter Intune-Integration vertieft
Nachfolge der Amazon-Aktie? Bei diesen zwei E-Commerce-Aktien sehen Analysten Potenzial Nachfolge der Amazon-Aktie? Bei diesen zwei E-Commerce-Aktien sehen Analysten Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MTU Aero Engines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
351,20 EUR +4,30 EUR +1,24 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 19,17 Mrd. EUR

KGV 18,80 Div. Rendite 1,01%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D9PT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MTUAF

Jefferies & Company Inc.

MTU Aero Engines Buy

17:41 Uhr
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
351,20 EUR 4,30 EUR 1,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Der Bestand an GTF-Triebwerken im Lager sei noch eher hoch, was aber zum Teil an Saisoneffekten und einigen Störungen bei Fluggesellschaften liegen könnte, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl sei im Februar eine solide Anzahl an Flugzeigen wieder in den Betrieb gegangen./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
500,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
349,60 €		 Abst. Kursziel*:
43,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
351,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,37%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
427,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

25.02.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
25.02.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
25.02.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Aktienanalyse Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für MTU Aero Engines-Aktie Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für MTU Aero Engines-Aktie
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit Abschlägen
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, Kauf
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Managers’ Transactions bei MTU Aero Engines: Führungskraft kauft zu
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt mittags
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Katja Garcia Vila, Kauf
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Katja Garcia Vila, buy
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy
EQS Group EQS-NVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Notice of Early Redemption
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
MTU Aero Engines AG zu myNews hinzufügen