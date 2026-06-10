Oracle Aktie
Marktkap. 512,84 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals hätten auf dem erwartet hohen Niveau gelegen, schrieb Brad Zelnick in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Neueinträge in die Auftragsbücher hätten positiv überrascht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 201,26
|Abst. Kursziel*:
49,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 188,07
|Abst. Kursziel aktuell:
59,52%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 253,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|10:21
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:56
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:56
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:56
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.