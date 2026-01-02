DAX 24.727 +0,8%ESt50 5.898 +0,8%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,46 -5,1%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.340 +1,6%Euro 1,1681 -0,3%Öl 61,17 +0,6%Gold 4.425 +2,2%
Oracle Aktie

170,72 EUR +3,84 EUR +2,30 %
STU
199,00 USD +4,04 USD +2,07 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 481,05 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

RBC Capital Markets

Oracle Sector Perform

14:11 Uhr
Oracle Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
170,72 EUR 3,84 EUR 2,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle von 250 auf 195 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Für die in puncto KI-Adaption gut aufgestellten US-Softwarekonzerne dürfte 2026 der Rückenwind durch KI besser erkennbar werden, schrieben die Analysten Matthew Hedberg, Rishi Jaluria und Matthew Swanson in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Mit Blick auf die weniger gut positionierten Unternehmen sollten hingegen weiterhin Investitionssorgen das Bild bestimmen. Unter den großen Sektorunternehmen gehören IBM, Microsoft und Snowflake zu ihren Favoriten. Bei den mittelgroßen zählen Guidewire, Okta dazu und bei den Nebenwerten Pegasystems und Varonis./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 23:56 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Sector Perform

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 195,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 195,71		 Abst. Kursziel*:
-0,36%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 199,00		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,01%
Analyst Name:
Rishi Jaluria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 306,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

14:11 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
12.12.25 Oracle Kaufen DZ BANK
11.12.25 Oracle Overweight Barclays Capital
11.12.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

