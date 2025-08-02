Oracle Aktie
Marktkap. 700,75 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle vor dem DevDay von OpenAI am 6. Oktober auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Ankündigungen des ChatGPT-Anbieters während der Veranstaltung, etwa zu dessen künftigen Plänen, dürften Auswirkungen auf IT-Infrastrukturunternehmen wie Microsoft und Oracle haben, schrieb Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf SaaS-Anbieter (Software as a Service) sieht er weiteres Potenzial, aber auch steigende Wettbewerbsanforderungen. Potenzial sieht der Analyst aber auch, was eine Zunahme des Wettbewerbs. Dabei verwies er auf kürzlich angekündigte strategische Partnerschaften von OpenAI mit Nvidia./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 11:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 11:45 / EDT
Zusammenfassung: Oracle Sector Perform
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 310,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 286,89
|Abst. Kursziel*:
8,06%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 285,04
|Abst. Kursziel aktuell:
8,76%
|
Analyst Name:
Rishi Jaluria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 301,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
