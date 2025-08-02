DAX 24.379 -0,2%ESt50 5.652 +0,1%MSCI World 4.336 +0,2%Top 10 Crypto 16,60 +0,9%Nas 22.734 -0,5%Bitcoin 103.774 +0,9%Euro 1,1734 +0,1%Öl 64,72 +0,6%Gold 3.883 +0,7%
Oracle Aktie

Oracle Aktien-Sparplan
243,20 EUR -3,15 EUR -1,28 %
STU
285,04 USD -3,89 USD -1,35 %
BTT
Marktkap. 700,75 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

RBC Capital Markets

Oracle Sector Perform

19:51 Uhr
Oracle Sector Perform
Oracle Corp.
243,20 EUR -3,15 EUR -1,28%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle vor dem DevDay von OpenAI am 6. Oktober auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Ankündigungen des ChatGPT-Anbieters während der Veranstaltung, etwa zu dessen künftigen Plänen, dürften Auswirkungen auf IT-Infrastrukturunternehmen wie Microsoft und Oracle haben, schrieb Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf SaaS-Anbieter (Software as a Service) sieht er weiteres Potenzial, aber auch steigende Wettbewerbsanforderungen. Potenzial sieht der Analyst aber auch, was eine Zunahme des Wettbewerbs. Dabei verwies er auf kürzlich angekündigte strategische Partnerschaften von OpenAI mit Nvidia./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 11:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 11:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Sector Perform

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 310,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 286,89		 Abst. Kursziel*:
8,06%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 285,04		 Abst. Kursziel aktuell:
8,76%
Analyst Name:
Rishi Jaluria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 301,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

01.10.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
22.09.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.25 Oracle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 Oracle Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

