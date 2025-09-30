Oracle Aktie
Marktkap. 685,01 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Oracle vor dem Analystentag des Software-Herstellers am 16. Oktober auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Im Fokus dürften die Margen sowie die langfristigen Ziele stehen, schrieb Rishi Jaluria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 310,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 281,24
|Abst. Kursziel*:
10,23%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 279,45
|Abst. Kursziel aktuell:
10,93%
|
Analyst Name:
Rishi Jaluria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 301,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|08:01
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
