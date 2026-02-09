DAX25.047 +0,1%Est506.074 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 -0,8%Nas23.239 +0,9%Bitcoin58.172 -1,2%Euro1,1918 ±0,0%Öl69,28 +0,2%Gold5.047 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Allianz 840400 Stellantis A2QL01
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
Ausblick: Commerzbank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Commerzbank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Philips: Probleme im Bereich der Schlafmedizin wurden verarbeitet, Ausblick für 2026 sieht Umsatzanstieg und Margenverbesserung vor! Philips: Probleme im Bereich der Schlafmedizin wurden verarbeitet, Ausblick für 2026 sieht Umsatzanstieg und Margenverbesserung vor!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Experten-Prognosen

Oracle-Aktie: Was Analysten von Oracle erwarten

10.02.26 10:33 Uhr
Oracle-Aktie: Was Analysten von Oracle erwarten | finanzen.net

So geht es mit der Oracle-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
133,26 EUR 0,16 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie wurde im Januar 2026 von 6 Analysten analysiert.

Wer­bung

4 Experten empfehlen die Oracle-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Oracle mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 279,67 USD, was einem Anstieg von 115,09 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Oracle-Aktie von 164,58 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital310,00 USD88,3612.01.2026
UBS AG280,00 USD70,1305.01.2026
RBC Capital Markets195,00 USD18,4805.01.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
03.02.2026Oracle OverweightBarclays Capital
12.01.2026Oracle OverweightBarclays Capital
05.01.2026Oracle BuyUBS AG
05.01.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
12.12.2025Oracle KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Oracle OverweightBarclays Capital
12.01.2026Oracle OverweightBarclays Capital
05.01.2026Oracle BuyUBS AG
12.12.2025Oracle KaufenDZ BANK
11.12.2025Oracle OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.01.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
11.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen