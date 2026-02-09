Oracle-Aktie: Was Analysten von Oracle erwarten
So geht es mit der Oracle-Aktie Experten zufolge weiter.
Die Oracle-Aktie wurde im Januar 2026 von 6 Analysten analysiert.
4 Experten empfehlen die Oracle-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Oracle mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 279,67 USD, was einem Anstieg von 115,09 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Oracle-Aktie von 164,58 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|310,00 USD
|88,36
|12.01.2026
|UBS AG
|280,00 USD
|70,13
|05.01.2026
|RBC Capital Markets
|195,00 USD
|18,48
|05.01.2026
