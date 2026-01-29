SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die SAP SE-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Die SAP SE-Aktie wurde im Januar 2026 von 13 Experten analysiert.
13 Experten raten die SAP SE-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 268,85 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 98,29 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SAP SE-Aktie von 170,56 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|240,00 EUR
|40,71
|30.01.2026
|Deutsche Bank AG
|220,00 EUR
|28,99
|30.01.2026
|UBS AG
|255,00 EUR
|49,51
|30.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|250,00 EUR
|46,58
|30.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|260,00 EUR
|52,44
|30.01.2026
|Barclays Capital
|270,00 EUR
|58,30
|29.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.01.2026
|UBS AG
|270,00 EUR
|58,30
|29.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|290,00 EUR
|70,03
|29.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|290,00 EUR
|70,03
|29.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|320,00 EUR
|87,62
|29.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|290,00 EUR
|70,03
|20.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|19.01.2026
|UBS AG
|270,00 EUR
|58,30
|12.01.2026
|Barclays Capital
|270,00 EUR
|58,30
|07.01.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere SAP News
Bildquellen: SAP AG