DAX24.569 -0,1%Est505.967 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9900 -4,7%Nas22.905 -1,5%Bitcoin58.599 -5,5%Euro1,1792 -0,1%Öl68,69 -0,4%Gold4.824 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y PayPal A14R7U Siemens 723610 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX schwächelt -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Peloton, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
So bewegen sich Gold & Co. heute So bewegen sich Gold & Co. heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Experten-Meinungen

SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

05.02.26 13:18 Uhr
SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar | finanzen.net

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die SAP SE-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
173,28 EUR 4,18 EUR 2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie wurde im Januar 2026 von 13 Experten analysiert.

Wer­bung

13 Experten raten die SAP SE-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 268,85 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 98,29 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SAP SE-Aktie von 170,56 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital240,00 EUR40,7130.01.2026
Deutsche Bank AG220,00 EUR28,9930.01.2026
UBS AG255,00 EUR49,5130.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)250,00 EUR46,5830.01.2026
JP Morgan Chase & Co.260,00 EUR52,4430.01.2026
Barclays Capital270,00 EUR58,3029.01.2026
DZ BANK--29.01.2026
UBS AG270,00 EUR58,3029.01.2026
Jefferies & Company Inc.290,00 EUR70,0329.01.2026
JP Morgan Chase & Co.290,00 EUR70,0329.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.320,00 EUR87,6229.01.2026
Jefferies & Company Inc.290,00 EUR70,0320.01.2026
Jefferies & Company Inc.--19.01.2026
UBS AG270,00 EUR58,3012.01.2026
Barclays Capital270,00 EUR58,3007.01.2026

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SAP AG

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
04.02.2026SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
30.01.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2026SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
30.01.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen