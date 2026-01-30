Aktie unter die Lupe

Die Infineon-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ausrichtung auf Chips für die Industrie und mehrere andere Märkte sollte dem Chiphersteller nutzen, während das Auto-Segment und Währungseffekte Gegenwind für die Prognosen der Bayern bedeuteten, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das erste Geschäftsquartal.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:33 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 41,45 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 5,42 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 1.165.262 Infineon-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 9,8 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q1 2026 wird am 04.02.2026 erwartet.

