Infineon Aktie

Marktkap. 47,31 Mrd. EUR

KGV 43,32
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

JP Morgan Chase & Co.

Infineon Neutral

09:01 Uhr
Infineon Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sandeep Deshpande favorisiert in seinem Ausblick auf 2026 in der europäischen Hardwarebranche die Aktien von ASML, die er zudem auf die "Analyst Focus List" nimmt. Halbleiter seien das attraktivste Segment. Angesichts immens steigender Marktpreise für DRAM-Speicherchips sei es keine Frage des ob, sondern lediglich wann die Investitionen hier deutlich hochgefahren würden. Neben ASML setzt Deshpande auf ASM International, BE Semi und VAT./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Neutral

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
39,20 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
35,60 €		 Abst. Kursziel*:
10,11%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
35,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,64%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

