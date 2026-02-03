DAX 24.603 -0,7%ESt50 5.970 -0,4%MSCI World 4.487 -0,8%Top 10 Crypto 9,7730 -2,7%Nas 22.728 -2,3%Bitcoin 61.533 -3,9%Euro 1,1804 -0,1%Öl 68,37 +0,8%Gold 4.910 -0,8%
Infineon Aktie

39,91 EUR -0,57 EUR -1,40 %
STU
Marktkap. 54,53 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

Infineon AG
39,91 EUR -0,57 EUR -1,40%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dirk Schlamp attestierte dem Chipkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen soliden Start in das neue Geschäftsjahr, der einhergehe mit positiver Überraschung beim Segmentergebnis und der Marge. Die Nachfrage nach KI-Produkten u?bersteige die Kapazitäten und das Portfolio werde vor diesem Hintergrund strategisch ausgebaut./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
40,29 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
39,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

17:36 Infineon Kaufen DZ BANK
11:11 Infineon Buy UBS AG
09:51 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:36 Infineon Buy Warburg Research
09:26 Infineon Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Zahlen präsentiert Infineon-Aktie rutscht ins Minus: Investitionen wegen starker KI-Nachfrage erhöht - Erwartungen übertroffen Infineon-Aktie rutscht ins Minus: Investitionen wegen starker KI-Nachfrage erhöht - Erwartungen übertroffen
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter
finanzen.net Infineon-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
TraderFox Stocks in Action: Rational, Befesa, PVA Tepla, Infineon, Knorr-Bremse
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Verlusten
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 im Plus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Mittwochnachmittag leichter
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Investitionen und Umsatzziel bringen Druck auf Infineon
finanzen.net ams-OSRAM-Aktie hebt ab: sieht Wachstumspotential bei Digital Photonics - Aktie beflügelt
EQS Group EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Infineon makes a successful start to fiscal year 2026 and accelerates AI Investments in view of further increasing market dynamics
Zacks Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Why Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Top Value Stock for the Long-Term
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Great Choice
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Sale of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Transfer of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Sale of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan to cover tax and fees
