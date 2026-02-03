Infineon Aktie
Marktkap. 54,53 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dirk Schlamp attestierte dem Chipkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen soliden Start in das neue Geschäftsjahr, der einhergehe mit positiver Überraschung beim Segmentergebnis und der Marge. Die Nachfrage nach KI-Produkten u?bersteige die Kapazitäten und das Portfolio werde vor diesem Hintergrund strategisch ausgebaut./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
40,29 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
39,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
