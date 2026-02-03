DAX 24.603 -0,7%ESt50 5.970 -0,4%MSCI World 4.487 -0,8%Top 10 Crypto 9,7730 -2,7%Nas 22.728 -2,3%Bitcoin 61.533 -3,9%Euro 1,1804 -0,1%Öl 68,37 +0,8%Gold 4.910 -0,8%
FedEx Aktie

307,10 EUR +8,15 EUR +2,73 %
STU
363,05 USD +9,55 USD +2,70 %
BTT
Marktkap. 66,61 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029

ISIN US31428X1063

Symbol FDX

UBS AG

FedEx Buy

17:46 Uhr
FedEx Buy
FedEx Corp.
307,10 EUR 8,15 EUR 2,73%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex von 314 auf 412 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz hält es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für realistisch, dass am 12. Februar im Rahmen eines Analystentreffens von dem Logistikkonzern die Treiber einer mehrjährigen Margenverbesserung vorgestellt werden. Seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2027 und 2028 hob er an in Erwartung von Rückenwind durch die Frachtpreise und eine bessere Kostenkontrolle./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

