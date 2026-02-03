DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 -4,3%Nas22.979 -1,2%Bitcoin62.278 -2,7%Euro1,1805 -0,1%Öl68,75 +1,4%Gold4.949 ±0,0%
Medienbericht

Gespräche zwischen Glencore und Rio Tinto stocken - Aktien im Blick

04.02.26 20:09 Uhr
Schwere Differenzen bei Mega-Fusion von Glencore und Rio Tinto - Aktien im Fokus | finanzen.net

Die Fusionsgespräche zwischen den Bergbaukonzernen Glencore und Rio Tinto verlaufen laut einem Medienbericht schwierig.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Glencore plc
5,60 EUR -0,37 EUR -6,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto Ltd.
93,63 EUR 2,67 EUR 2,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
81,15 EUR 0,08 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Geschäft stehe auf der Kippe, berichtete die "Financial Times" am Mittwochabend mit Verweis auf Insider.

Rio Tinto fordere in den Gesprächen, dass es den Verwaltungsratspräsidenten und den Vorstandsvorsitzenden stellen dürfe, so der Bericht weiter. Glencore wiederum fordere eine hohe Prämie.

Wie schon die Nachrichtenagentur Bloomberg Ende letzter Woche berichtet hatte, sollen die Gespräche laut der Zeitung über den kommenden Donnerstag hinaus fortgesetzt werden. Das britische Takeover Panel hatte vor drei Wochen bestimmt, dass sich Rio Tinto als potenzieller Bieter für Glencore bis zum 5. Februar äußern muss.

Glencore hatte im Januar die Gespräche über einen Zusammenschluss bestätigt, wobei bei einer Fusion die britische Rio Tinto das schweizerische Unternehmen kaufen würde, wie es damals geheißen hatte.

/rw/AWP/he

LONDON (dpa-AFX)

