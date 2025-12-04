Rio Tinto Aktie
Marktkap. 102,37 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7200 auf 7100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Investorentag habe der Bergbaukonzern eine weitere Portfolioverschlankung eingeläutet, schrieb Matt Greene am Donnerstagnachmittag. Er passte seine Schätzungen geringfügig an die Ziele an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 16:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Buy
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
71,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,01 £
|Abst. Kursziel*:
29,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,04 £
|Abst. Kursziel aktuell:
29,00%
|
Analyst Name:
Matt Greene
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,33 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
