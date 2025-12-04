DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.415 -0,1%Top 10 Crypto 12,20 -2,5%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 79.094 -0,1%Euro 1,1666 +0,2%Öl 63,23 -0,2%Gold 4.223 +0,3%
DAX dürfte Erholung fortsetzen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- HPE: Gewinn und Umsatz wachsen moderat -- Airbus muss im Dezember noch 133 Flugzeuge ausliefern -- Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus
Airbus-Aktie: Flugzeugbauer muss im Dezember noch 133 Flugzeuge ausliefern
SCHOTT Pharma-Aktie vor Rekordtief: Prognose bleibt hinter Markterwartungen zurück
SCHOTT Pharma Aktie

17,42 EUR -0,38 EUR -2,13 %
STU
Marktkap. 2,75 Mrd. EUR

KGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
WKN A3ENQ5

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol STTPF

RBC Capital Markets

SCHOTT Pharma Sector Perform

08:51 Uhr
SCHOTT Pharma Sector Perform
SCHOTT Pharma
17,42 EUR -0,38 EUR -2,13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. So schwach, wie der Wachstumsausblick des Pharmazulieferers jetzt ausgefallen sei, habe er ihn auch in seiner skeptischen Analyse zwei Tage zuvor nicht erwartet, schrieb Charles Weston in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Gewinnkonsens für 2029 liege jetzt 26 Prozent zu hoch./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:04 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
21,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
18,50 €		 Abst. Kursziel*:
16,22%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
17,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,42%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

08:51 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
04.12.25 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
03.12.25 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
20.11.25 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
