SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,75 Mrd. EURKGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. So schwach, wie der Wachstumsausblick des Pharmazulieferers jetzt ausgefallen sei, habe er ihn auch in seiner skeptischen Analyse zwei Tage zuvor nicht erwartet, schrieb Charles Weston in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Gewinnkonsens für 2029 liege jetzt 26 Prozent zu hoch./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:04 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
21,50 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
18,50 €
|Abst. Kursziel*:
16,22%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
17,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,42%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SCHOTT Pharma
|08:51
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|08:51
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.