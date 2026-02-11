SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,21 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schott Pharma auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Spezialist für Medikamentenaufbewahrung und -verabreichung habe die Erwartungen im ersten Geschäftsquartal durch die Bank übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Mit dem Wachstum liege man am oberen Rand des für des Gesamtjahres angepeilten Tempos./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu SCHOTT Pharma
|12:16
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|08:41
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
