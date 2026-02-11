Deutsche Bank AG

SCHOTT Pharma Hold

12:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schott Pharma auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Spezialist für Medikamentenaufbewahrung und -verabreichung habe die Erwartungen im ersten Geschäftsquartal durch die Bank übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Mit dem Wachstum liege man am oberen Rand des für des Gesamtjahres angepeilten Tempos./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET

