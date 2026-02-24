HSBC Aktie
Marktkap. 254,55 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1050 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Markterwartungen um 9 Prozent getoppt, schrieb Benjamin Toms am Mittwoch. Das höhere Ziel für die Eigenkapitalrendite (RoTE) und seine Nachhaltigkeit werde im Fokus der Telefonkonferenz stehen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Sector Perform
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
10,50 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
12,91 £
|Abst. Kursziel*:
-18,69%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,75 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
