Top News
Quantum eMotion-Aktie bricht nach NYSE-Start um 15 Prozent ein Quantum eMotion-Aktie bricht nach NYSE-Start um 15 Prozent ein
Siemens Energy-Aktie vor Hauptversammlung mit neuem Rekord - Kooperation mit 6K Additive Siemens Energy-Aktie vor Hauptversammlung mit neuem Rekord - Kooperation mit 6K Additive
Linde Aktie

428,20 EUR +0,40 EUR +0,09 %
STU
504,06 USD +5,86 USD +1,18 %
BTT
Marktkap. 197,18 Mrd. EUR

KGV 29,18 Div. Rendite 1,41%
Bernstein Research

Linde Outperform

13:46 Uhr
Linde Outperform
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
428,20 EUR 0,40 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach einem Frühstück mit dem Finanzchef Matt White auf "Outperform" mit einem Kursziel von 537 US-Dollar belassen. Analyst James Hooper hält den "Wachstums-Algorithmus" von Linde für intakt. Im Fokus des Gesprächs hätten die Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Raumfahrt gestanden, berichtet der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gehe um Antriebsstoffe für eine zunehmende Zahl von Raketenstarts ins All. Diese Wachstumsaussichten seien immer überzeugender./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Outperform

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 537,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 504,00		 Abst. Kursziel*:
6,55%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 504,06		 Abst. Kursziel aktuell:
6,53%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 526,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

20.02.26 Linde Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.26 Linde Outperform Bernstein Research
18.02.26 Linde Outperform Bernstein Research
09.02.26 Linde Halten DZ BANK
06.02.26 Linde Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Linde plc

finanzen.net S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Linde-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert
finanzen.net S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Freitagnachmittag steigen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Linde auf 'Neutral' - Ziel bleibt 455 Dollar
finanzen.net Linde: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
finanzen.net S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
EQS Group EQS-News: Linde Increases Dividend 7%
Benzinga Spotify, American Express, Linde And An Energy Stock: CNBC&#39;s &#39;Final Trades&#39;
Benzinga Price Over Earnings Overview: Linde
Benzinga 5 Analysts Have This To Say About Linde
Benzinga Is Linde PLC Gaining or Losing Market Support?
Zacks Linde Q4 Earnings Beat on Higher Americas Pricing, Revenues Rise Y/Y
MotleyFool Linde (LIN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Linde (LIN) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
