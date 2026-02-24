Linde Aktie
Marktkap. 197,18 Mrd. EURKGV 29,18 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach einem Frühstück mit dem Finanzchef Matt White auf "Outperform" mit einem Kursziel von 537 US-Dollar belassen. Analyst James Hooper hält den "Wachstums-Algorithmus" von Linde für intakt. Im Fokus des Gesprächs hätten die Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Raumfahrt gestanden, berichtet der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gehe um Antriebsstoffe für eine zunehmende Zahl von Raketenstarts ins All. Diese Wachstumsaussichten seien immer überzeugender./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Outperform
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 537,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 504,00
|Abst. Kursziel*:
6,55%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 504,06
|Abst. Kursziel aktuell:
6,53%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 526,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Linde plc
|20.02.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Linde Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|19.01.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|27.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|25.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|18.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG