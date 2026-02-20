DAX 25.126 +0,6%ESt50 6.160 +0,7%MSCI World 4.564 +0,5%Top 10 Crypto 8,7230 +6,6%Nas 23.058 +0,9%Bitcoin 57.084 +5,0%Euro 1,1801 +0,2%Öl 70,78 -0,6%Gold 5.194 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 Nordex A0D655 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick
AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diageo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Diageo Aktien-Sparplan
18,40 EUR -3,00 EUR -14,02 %
STU
15,98 GBP -2,76 GBP -14,73 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 47,36 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851247

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002374006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DGEAF

Barclays Capital

Diageo Overweight

15:46 Uhr
Diageo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
18,40 EUR -3,00 EUR -14,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. Dort habe der Spirituosenhersteller einen strategischen Neustart angekündigt, schrieb Laurence Whyatt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Selektive Preisanpassungen sollen demnach steigende Absatzvolumina nach sich ziehen./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Diageo Overweight

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
25,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
19,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
15,98 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Laurence Whyatt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,06 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

15:46 Diageo Overweight Barclays Capital
14:46 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:56 Diageo Outperform RBC Capital Markets
11:51 Diageo Overweight Barclays Capital
11:36 Diageo Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

dpa-afx Gesenkte Ziele Diageo-Aktie fällt: Herbe Dividendenkürzung und schwacher Ausblick belasten Diageo-Aktie fällt: Herbe Dividendenkürzung und schwacher Ausblick belasten
dpa-afx ROUNDUP: Guinness-Hersteller Diageo kappt Dividende - Aktie stürzt ab
finanzen.net Gewinne in London: FTSE 100 mittags freundlich
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 liegt am Mittwochmittag im Plus
finanzen.net Diageo Aktie News: Anleger setzen Diageo am Mittwochmittag unter Druck
dpa-afx Nach Geschäftsrückgang: Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen
finanzen.net LSE-Handel: FTSE 100 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochvormittag weit abgeschlagen
MarketWatch American tequila sales are collapsing. Diageo is cutting its dividend in half.
Financial Times New Diageo CEO slashes dividend and signals price cuts
RTE.ie Diageo CEO plans to overhaul executive team, FT reports
Financial Times Dave Lewis plans executive overhaul at ‘fat and happy’ Diageo
Zacks Diageo 1H26 Earnings Ready to Unfold: What Are the Chances of a Beat?
Financial Times Directors’ Deals: Diageo insider digs deep as strategy debate continues
RTE.ie Diageo to raise price of pint of Guinness from next month
Business Times Guinness-owner Diageo is said to weigh options for China assets including sale
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen