Diageo Aktie
Marktkap. 47,36 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. Dort habe der Spirituosenhersteller einen strategischen Neustart angekündigt, schrieb Laurence Whyatt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Selektive Preisanpassungen sollen demnach steigende Absatzvolumina nach sich ziehen./bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:43 / GMT
Zusammenfassung: Diageo Overweight
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
25,50 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
19,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
15,98 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Laurence Whyatt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,06 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
