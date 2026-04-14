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Marktkap. 37,21 Mrd. EUR

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ISIN GB0002374006

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Symbol DGEAF

UBS AG

Diageo Neutral

13:31 Uhr
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
17,20 EUR 0,05 EUR 0,29%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 1730 auf 1600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Spirituosenkonzern dürfte beim organischen Umsatz ein Minus von 1,9 Prozent ausweisen, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit sei er etwas optimistischer als der Markt./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Neutral

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
17,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,60 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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