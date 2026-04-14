Diageo Aktie
Marktkap. 37,21 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 1730 auf 1600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Spirituosenkonzern dürfte beim organischen Umsatz ein Minus von 1,9 Prozent ausweisen, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit sei er etwas optimistischer als der Markt./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
16,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
17,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,60 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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