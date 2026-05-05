Diageo Aktie
Marktkap. 38,13 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo nach Zahlen mit einem Kursziel von 2400 Pence auf "Outperform" belassen. Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller habe im dritten Geschäftsquartal die Umsatzerwartungen übertroffen und den Ausblick bestätigt, schrieb Trevor Stirling am Mittwoch in seiner ersten Einschätzung. Die Trends im wichtigen US-Spirituosenmarkt seien allerdings noch schwächer gewesen als im ersten Geschäftshalbjahr./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Outperform
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
24,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
15,59 £
|Abst. Kursziel*:
53,98%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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