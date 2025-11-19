AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
Marktkap. 474,58 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMD nach Quartalszahlen deutlich angehoben von 300 auf 500 US-Dollar und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern nutze alle günstigen Trends im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und habe seine Prognose für den adressierbaren Markt im Bereich Server-Hauptprozessoren (CPU) bis zum Jahr 2030 verdoppelt, da CPU-Workloads in agentenbasierten KI-Anwendungen an Bedeutung gewännen, schrieb Tom O'Malley in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Kurzfristig scheine das beschleunigte Wachstum eher durch Stückzahlen als durch die Durchschnittspreise angetrieben zu werden. Doch er sehe auch einen gewissen Spielraum für Preiserhöhungen, angesichts einiger Maßnahmen, die in anderen Märkten mit Lieferengpässen zu beobachten seien./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 500,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 355,26
|Abst. Kursziel*:
40,74%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 406,76
|Abst. Kursziel aktuell:
22,92%
|
Analyst Name:
Tom O'Malley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 454,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
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