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ISIN US7170811035

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Symbol PFE

UBS AG

Pfizer Neutral

15:46 Uhr
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe ein gutes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Michael Yee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis je Aktie hätten die Konsensschätzungen überboten. Nun richte sich der Blick auf die in der Erforschung und Entwicklung befindlichen neuen Produkte./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Neutral

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 27,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 26,45		 Abst. Kursziel*:
2,08%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 26,52		 Abst. Kursziel aktuell:
1,81%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

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