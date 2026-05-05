Pfizer Aktie
Marktkap. 127,51 Mrd. EURKGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe ein gutes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Michael Yee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis je Aktie hätten die Konsensschätzungen überboten. Nun richte sich der Blick auf die in der Erforschung und Entwicklung befindlichen neuen Produkte./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Neutral
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 27,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 26,45
|Abst. Kursziel*:
2,08%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 26,52
|Abst. Kursziel aktuell:
1,81%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
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