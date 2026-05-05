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Symbol AXAHF

Barclays Capital

AXA Overweight

14:26 Uhr
AXA Overweight
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Axa nach Zahlen mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Overweight" belassen. Nach erster Einschätzung sei das erste Quartal nicht bahnbrechend, schrieb Claudia Gaspari am Dienstagabend. Sie rechnet mit einer gedämpften Kursreaktion und wartet gespannt auf den Kapitalmarkttag im September./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Overweight

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
41,97 €		 Abst. Kursziel*:
13,18%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
41,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,26%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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