AXA Aktie
Marktkap. 82,36 Mrd. EURKGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Axa nach Zahlen mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Overweight" belassen. Nach erster Einschätzung sei das erste Quartal nicht bahnbrechend, schrieb Claudia Gaspari am Dienstagabend. Sie rechnet mit einer gedämpften Kursreaktion und wartet gespannt auf den Kapitalmarkttag im September./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Overweight
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
47,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
41,97 €
|Abst. Kursziel*:
13,18%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
41,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,26%
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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