DZ BANK

AXA Kaufen

14:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Axa nach Quartalszahlen von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherer rechne für 2026 nun mit einem Ergebniswachstum je Aktie am oberen Ende der eigenen Zielspanne, schrieb Thorsten Wenzel am Mittwoch. Der weiter deutliche Bewertungsabschlag zur Branche beinhalte Aufholpotenzial./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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