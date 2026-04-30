AXA Aktie
Marktkap. 84,15 Mrd. EURKGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Dies sei ein insgesamt solider Zwischenbericht, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Eckdaten seien ein weiterer Beleg dafür, dass der Versicherer seine Strategie erfolgreich umsetze./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
40,34 €
|Abst. Kursziel*:
18,99%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
40,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,70%
|
Analyst Name:
Mandeep Jagpal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|20:36
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|20:31
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:21
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.05.17
|AXA Verkaufen
|DZ BANK
|02.08.16
|AXA Underperform
|Macquarie Research
|23.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.14
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.