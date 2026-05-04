RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

15:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die seit einem Vorab-Briefing deutlich gestiegenen Konsensschätzungen in etwa erfüllt, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum bestätigten Ausblick schrieb der Experte, dass er mit keiner Änderung gerechnet habe - genauso wie Investoren, mit denen er gesprochen habe. Diese hätten aber mit übertroffenen Quartalserwartungen geliebäugelt./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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