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RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

08:01 Uhr
Ferrari Outperform
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Ferrari N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Bei dem italienischen Sportwagenbauer sieht er Aufwärtspotenzial für die auf einem Kapitalmarkttag festgelegten Ziele für 2030./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JEWEL SAMAD_AFP_Getty10

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
310,50 €		 Abst. Kursziel*:
38,49%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
309,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,87%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
402,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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